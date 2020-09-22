Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu!

Yunus ekiplerinden polis memuru Tuncay Çakar'ın kullandığı motosiklet, Muratpaşa ilçesi Mevlana üst geçidinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

Sürücü Çakar ile motosikletteki polis memuru Onur Küçük yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli olan şehit polis memuru Küçük'ün, daha önce Şırnak'ta zırhlı birliklerde görev yaptığı ve burada "çukur" eylemleri sırasında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda kahramanca mücadele ettiği öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli yunus timinin refüjdeki demir bariyerlere çarpması ve sürücünün arkasındaki polis memuru Onur Küçük'ün düşmesi görülüyor.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ



Kazada şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün cenazesi, yakınları ve meslektaşları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Morg önünden bekleyen şehit Küçük'ün yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Onur Küçük'ün cenazesi, saat 12.00'de Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere Konya'nın Seydişehir ilçesine götürülecek.