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22.09.2020 - 10:31 | | AA/DHA

Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu!

Antalya’da seyir halinde olan polis motosikletindeki polis memuru Onur Küçük (28), önce kolunu trafik yön tabelasına, ardından da başını aydınlatma direğine çarptı. Başındaki kask fırlayıp yola savrulan Küçük, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu!

Yunus ekiplerinden polis memuru Tuncay Çakar'ın kullandığı motosiklet, Muratpaşa ilçesi Mevlana üst geçidinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere  çarptı.

Sürücü Çakar ile motosikletteki polis memuru Onur Küçük  yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Antalya  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Küçük, müdahaleye rağmen  kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli olan şehit polis memuru Küçük'ün, daha önce Şırnak'ta zırhlı birliklerde görev yaptığı ve burada "çukur" eylemleri sırasında terör örgütü  PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda kahramanca mücadele ettiği öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.  Görüntülerde, motosikletli yunus timinin refüjdeki demir bariyerlere çarpması ve  sürücünün arkasındaki polis memuru Onur Küçük'ün düşmesi görülüyor.

 

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazada şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün cenazesi, yakınları ve meslektaşları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Morg önünden bekleyen şehit Küçük'ün yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Onur Küçük'ün cenazesi, saat 12.00'de Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere Konya'nın Seydişehir ilçesine götürülecek.

 

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