Başını taşla ezmişlerdi! Operatörü, yasak aşkının kocası öldürmüş

Gaziantep’te 11 Şubat günü çıktığı evine dönmeyince yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu iş makinesi operatörü Mesut Oğultekin, 16 Şubat günü ormanlık alanda cesedi bulundu. Yapılan incelemede Oğultekin'in dövüldükten sonra başının taşla ezildiği belirlendi. Oğultekin'in cenazesi otopsisinin ardından defnedilirken, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulu olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri cinayete ilişkin soruşturma başlattı.

SON TELEFON YASAK AŞKININ EŞİNDEN

JASAT timleri, öldürülen Oğultekin'in yakınları ve çalışma arkadaşları ile cesedinin bulunduğu bölgedeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Onlarca kişiyle görüşen ekipler, Oğultekin'in evli olan S.Ö. ile ilişkisi bulunduğunu saptadı. Çalışmalarını bu yöne kaydıran jandarma, Oğultekin'in kaybolmadan önce son olarak S.Ö.'nün eşi A.Ö. ile görüştüğünü saptadı.

Bunun üzerine gözaltına alınan A.Ö., cinayete kurban giden Mesut Oğultekin ile arkadaş olduklarını ve öldürülmesiyle ilgisi bulunmadığını ifade etti. Ancak yapılan detaylı araştırmada A.Ö.'nün, Oğultekin'in cesedinin bulunduğu ormanlık alanda 11 Şubat gecesi telefon sinyali tespit edildi. Bu saptama sonrası A.Ö. suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. A.Ö., eşi ile ilişkisi olduğunu öğrenince akrabaları ile birlikte Mesut Oğultekin'i görüşmek üzere ormanlık alana çağırdıklarını ve burada yaşanan tartışmanın ardından öldürdüklerini söyledi.

A.Ö.'nün itirafının ardından ağabeyi H.Ö. ve eşi S.Ö.'nün de aralarında olduğu 6 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve ağabeyi H.Ö. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.