Basit Eş Anlamlısı Nedir? Basit Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu basit kelimesi için karşılık olarak, ‘kolay’ sözcüğünü geçerli kılıyor. Tabii halk arasında ayrıca gösterişsiz ya da süssüz gibi eş anlamlı kelimeler üzerinden de ifade edildiğini Dile getirmek mümkün.



Basit Eş Anlamlısı Nedir?



Karışık bir yönü olmayan, anlaşılması ve yapılması kolay durumlara basit denmektedir. Diğer bir anlamı üzerinden de karışık olmayan şekilde ifade etmek mümkün. Bu anlamı ile beraber tek başına veya cümle içerisinde basit kelimesine karşılık olarak, kolay sözcüğünü değerlendirebilirsiniz.



Basit Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler



Basit kelimesi amaca uygun şekilde pek çok eş anlamlı üzerinden ele alınabilmektedir. Öncelikle kolay sözcüğü ilk sırada yer almaktadır. Aynı zamanda kullanılacak yere göre gösterişsiz veya süssüz gibi sözcüklerde eş anlamlı olarak karşılık bulabiliyor.



‘’Bu çok basit bir iş.’’



‘’İşleri kolayca hallettik.’’