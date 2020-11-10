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10.11.2020 - 16:33 | | DHA

Başkan 10 Kasım törenine geç kalınca çelengi zabıta müdürü sundu

Bolu'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen ama törenine Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geç kaldı. Bunun üzerine belediyenin çelengi, Zabıta Müdürü Fikret Er tarafından sunuldu. Başkan Özcan, "Bağırsaklarım bozulmuş. Daha açık söylemek gerekirse yol üzerinde ihtiyacımı gidermek zorunda kaldım. Gecikmenin sebebi de insani bir sebep" dedi.

Başkan 10 Kasım törenine geç kalınca çelengi zabıta müdürü sundu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için ölümünün 82’nci yılında Anıt Park'ta tören düzenlendi. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyelerinin katıldığı törene Belediye Başkanı Tanju Özcan geç kaldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunu, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürü Fikret Er gerçekleştirdi. Başkan Özcan, çelenk sunumunun ardından törene katılabildi. Özcan, saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı okunduğu sırada törende yer aldı. Özcan'ın törene geç katılması tepki çekerken, 'uyuyakaldı' iddialarına neden oldu.

'İNSANİ BİR SEBEP'

Başkan Özcan, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle törene geç kaldığını belirterek, "Ben törende oradaydım. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında oradaydım. Yalnız çelenk koyma kısmını kaçırdım. Bunun uyuyakalma ile bir ilgisi yok. Bir sağlık problemi yaşıyorum. Evden gelirken yolda durmak zorunda kaldım. İhtiyacımdan dolayı. Bundan dolayı da çelenk koyma kısmına katılamadım. Başkan yardımcılarım da başka bir programdaydı. Orada görevlilerdi. Bundan dolayı da çelenk koyma kısmını ben 2 dakika farkla kaçırdım. Orada olan zabıta müdürümüz de vali beyin uygun görmesiyle belediyemizin çelengini takdim etti. Sonuç itibarıyla geldiğimde orada çelenkler sunuluyordu. Orada yolda çok çok özel bir ihtiyacımdan dolayı durmak zorunda kaldığım için kaçırdım. Ben 20 yıldır bu törenlere katılırım. Hiçbir törene bugüne kadar geç kalmadım. Yaşadığım özel bir sağlık problemi 2-3 dakikalık gecikmeye yol açtı. Yani üzgünüm ama dediğim gibi uyuyakalma, evden geç çıkma gibi bir şey söz konusu değil. Bağırsaklarım bozulmuş. Daha açık söylemek gerekirse yol üzerinde ihtiyacımı gidermek zorunda kaldım. Gecikmenin sebebi de insani bir sebep" dedi.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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