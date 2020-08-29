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29.08.2020 - 23:42 |

Başkan Bay'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Malatya'nın Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ın corona virüs testi pozitif çıktı.

Başkan Bay'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Bay'a koronavirüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Bay'ın tedavisine başlandı. Başkan Hakan Bay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, dün yapılan kontrollerin ardından Kovıd-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için sağlık durumum gayet iyi, 14 günlük karantina ve tedavi sürecim başladı. Dualarınızı bizden eksik etmeyin" dedi.

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