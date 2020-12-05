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05.12.2020 - 14:09 | | DHA

Başkan Soyer'in danışmanı kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in basın danışmanlarından Ali Kıvanç Ege'nin kullandığı otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişiden 1'i öldü, diğeri yaralandı.

Başkan Soyer'in danışmanı kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, geçen perşembe, saat 22.15 sıralarında, Seferihisar Yolu'nun Ulamış Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in basın danışmanlarından Ali Kıvanç Ege'nin kullandığı 35 SEV 06 otomobil, Serkan Polat Kesici (16) yönetimindeki 35 AD 7318 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosiklette her ikisi de kasksız sürücü Kesici ve yanında bulunan Suphi Güneş (24) yola savruldu. Serkan Polat Kesici yaşamını yitirirken, ağır yaralanan arkadaşı Suphi Güneş ise hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Kıvanç Ege, emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza sonrası ifadesine başvurulan Suphi Güneş'in, "Arkamızdan bir araç uzun ışık yaktı. Kenara çekildik ancak arkadan çarptı" dediği öğrenildi.

Karantina kararı uygulanmaya başlamadan önce köyden kaçtılarTrabzon'un Akçaabat ilçesi Adacık Mahallesi, artan koronavirüs vakaları nedeniyle dün saat 21.00’den itibaren karantinaya alındı. Ancak 3 saat önce duyurulan kararı öğrenenler, apar topar mahalleden kaçtı. Jandarma ekipleri mahallenin tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlem aldı.
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