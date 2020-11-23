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23.11.2020 - 11:04 |

Başkan Yazıcı : Kısıtlamalara destek veren tüm Tuzlalılara teşekkür ederim

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanan kısıtlamalara, Tuzla halkı destek verdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Kısıtlamalara destek veren tüm Tuzlalılara teşekkür ederim” dedi.

Başkan Yazıcı : Kısıtlamalara destek veren tüm Tuzlalılara teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada yeni koronavirüs önlemlerini açıklamıştı. Açıklanan koronavirüs tedbirleri Cuma günü akşam 20.00’da yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren uygulamalar kapsamında, İstanbul’un Tuzla ilçesinde yaşayan vatandaşlar kuralların tamamına riayet etti. Cumartesi akşamı ve Pazar akşamı sokağa çıkma yasağının başladığı saat olan 20.00’a uyan vatandaşlar evlerine girdi. Tuzla’da faaliyet gösteren esnaflar ise belirtilen saatlerde kepenk kapattı. Restoran ve kafeler ise paket servis uygulamasına başladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ise kendilerine belirtilen saatlerde dışarıyı çıktılar. PCR testi pozitif çıkan ve evinde karantinada bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kısıtlamalara uyan vatandaşlara teşekkür ederek, “Kısıtlamalara destek veren tüm Tuzlalılara teşekkür ederim” dedi.

 

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