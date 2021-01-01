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01.01.2021 - 22:29 | | DHA

'Başkasına gitmesin diye vurdum' demişti... Flaş gelişme

Bursa’da yeni yıla dakikalar kala tartıştığı dini nikahlı eşi Fahri Küçükcivan (27) tarafından pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Selma Taşkömür (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cani emniyetteki ifadesinde “Başkasını sevdiğini söyledi. ‘Başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum” dedi. Fahri Küçükcivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'Başkasına gitmesin diye vurdum' demişti... Flaş gelişme

Olay, dün akşam merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Tunç Sokak’ta meydana geldi. Fahri Küçükcivan ve dini nikahlı eşi Selma Taşkömür arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Taşkömür, evden çıktı. Fahri Küçükcivan, evden aldığı pompalı tüfekle eşinin peşinden gitti. Kısa bir süre sonra sokakta yürüyen eşinin yanına yaklaşan Fahri Küçükcivan, art arda 7 el ateş etti. Selma Taşkömür, belinden aşağısına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Genç kadın, acı içinde yardım çağrısında bulunurken Fahri Küçükcivan. bir süre pompalı tüfekle eşinin başında bekledi. Daha sonra koşarak, kaçtı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Selma Taşkömür, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İki bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Selma Taşkömür, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

'BAŞKASINA GİTMESİN DİYE BACAKLARINDAN VURDUM'

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Fahri Küçükcivan ise polis ekiplerince Arabayatağı Mahallesi’nde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, burada verdiği ifadesinde “Aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Akşam da tartışmaya başladık. Tartışma sırasında bana ‘Gönlümde başka biri var, onu seviyorum ona gideceğim’ dedi. Ben de başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum” dediği öğrenildi. 

TUTUKLANDI

Fahri Küçükcivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.
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