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30.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Başkent’e Şule Çet Parkı

Başkent'te 2 yıl önce bir plazanın 20’nci katından atılması sonucu öldürülen Şule Çet’in adını taşıyan park, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce yapımı tamamlanarak törenle açıldı.

Başkent’e Şule Çet Parkı

Çankaya Ahlatlıbel’de yapılan parkının açılışında konuşan Şule Çet’in babası İsmail Çet, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti. Baba Çet, kadın cinayetlerinin durmasını istediğini ancak kadınlara şiddet uygulayanlara verilen cezaların az olduğunu söyledi. Şule Çet’in kardeşi Şenol Çet ise kardeşinin adının verildiği parkın açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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