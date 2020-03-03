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03.03.2020 - 05:24 | | DHA

BaÅŸkentte 6 katlÄ± katlÄ± binada yangÄ±n

ANKARA'da, 6 katlÄ± bir apartmanda Ã§Ä±kan yangÄ±nda 6'sÄ± Ã§ocuk 12 kiÅŸi dumandan etkilendi.Â

BaÅŸkentte 6 katlÄ± katlÄ± binada yangÄ±n

AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esi Ferudun Ã‡elik Mahallesi'nde 6 katlÄ± bir apartmanÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ kat dairesinde saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n, kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m evi sardÄ±. Yanan dairede yaÅŸayanlar, kendi imkanlarÄ±yla binayÄ± terk ederken, Ã¼st katlarda oturan apartman sakinleri yoÄŸun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye erleri, bir yandan yangÄ±na mÃ¼dahale ederken bir yandan da balkonlarÄ±nda bekleyen bina sakinlerini merdivenli araÃ§la kurtardÄ±. YoÄŸun dumandan etkilenen 6'sÄ± Ã§ocukÂ 12 kiÅŸi, ambulanslara alÄ±narak ayakta tedavi edildi. Ä°tfaiyenin 1 saatlik mÃ¼dahalesiyle sonlandÄ±rÄ±lan yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.Â 

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Yer: Ä°stanbul! 'Her ÅŸeyi ortaya koyuyoruz'Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi, virüs kaynaklÄ± salgÄ±n hastalÄ±klarÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± önlemek amacÄ±yla metro araçlarÄ±nda ve istasyonlarÄ±nda dezenfeksiyon çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.
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