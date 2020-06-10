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10.06.2020 - 12:17 | | AA

Başkentte AVM'lerden sipariş üzerine hırsızlık yapan çete üyeleri yakalandı!

Ankara'da aldıkları sipariş doğrultusunda AVM'lerdeki iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 8 kişilik organize suç örgütü üyeleri yakalandı.

Başkentte AVM'lerden sipariş üzerine hırsızlık yapan çete üyeleri yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde mağdurların başvurusu üzerine yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından örgütlü olarak hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütü üyelerinin izine ulaştı.

Başkentte AVMlerden sipariş üzerine hırsızlık yapan çete üyeleri yakalandı

Yapılan çalışmaların ardından kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 8 kişinin yakalanması için harekete geçen ekipler, 8 ev ve 2 iş yerine yaptıkları operasyonda şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

Elde edilen deliller, şüpheli ve mağdur ifadeleri doğrultusunda, söz konusu suç örgütü üyelerinin aldıkları siparişler doğrultusunda AVM'lerdeki iş yerlerinden çaldıkları mont ve ayakkabıların manyetik alarmlarını, keserek devre dışı bıraktığı belirlendi.

Şüphelilerin, sosyal medya hesapları ve internet aracılığıyla, kredi temini vaadiyle ilan verdikleri, talepte bulunan kişilerden komisyon aldıkları, yine aynı yöntemle silah görselleri paylaşarak ruhsatsız silah satmak için "kaparo" adı altında para aldıkları tespit edildi.

Kübra Adakul'un son görüntüleriTrabzon'un Çaykara ilçesinde elektrikli bisikletle virajı alamayıp, yuvarlandığı derede yaşamını yitiren Kübra Adakul'un (28), kazadan dakikalar önce cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
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