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02.12.2020 - 17:50 | | DHA

Başkentte bir binanın bodrum katında 68 köpek bulundu

Ankara'da, bir binanın bodrumunda farklı cinslerde 23'ü yavru 68 köpek bulundu. Köpekleri bodrumda tutan şüpheli hakkında 12 bin 308 lira ceza kesilerek, adli işlem başlatıldı.

Başkentte bir binanın bodrum katında 68 köpek bulundu

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Keçiören'de bulunan bir binanın bodrum katında, hayvan yaşamasına elverişli olmayan koşullarda köpek bakıldığı ihbarı üzerine denetim yapıldı. Denetimde, 23'ü yavru 68 köpek bulundu. El koyulan köpekler, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Köpekleri bodrumda tutan şüpheliye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5'inci Maddesi gereğince hayvan başına 181 TL olmak üzere toplam 12 bin 308 TL ceza kesildi.

Adı açıklanmayan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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