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16.11.2020 - 15:20 | | İHA

Başkent'te define arayan 9 kişi suçüstü yakalandı!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Akarsu Mahallesi bölgesinde görevli Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler boş arazide hareketlilik olduğunun görülmesi üzerine harekete geçerek bölgede define kazısı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Başkent'te define arayan 9 kişi suçüstü yakalandı!

Boş arazide hareketlilik olduğunu tespit eden jandarma ekipleri intikal ettikleri bölgedeki sit alanı içerisinde bulunan höyük üzerinde kazı yapan ve define aradığı tespit edilen dokuz şüpheliden beş adet metal arama dedektörü, yedi adet çapa, üç adet çizme, iki adet eleme kabı ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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