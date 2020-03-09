BaÅŸkentâ€™te gecekondu yangÄ±nÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Mahallesi AltÄ±ndaÄŸ Caddesi Ã¼zerinde bulunan metruk gecekonduda, saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen alevler, gecekondunun Ã§atÄ±sÄ±nÄ± tutuÅŸturdu. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda gelen patlama sesini duyan Ã§evre sakinleri, panikle evlerini boÅŸaltarak itfaiyeye haber verdi. YangÄ±n yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. YangÄ±n, gecekondunun yakÄ±nÄ±ndaki harabe bir yapÄ±ya daha sÄ±Ã§radÄ±. Alevlere mÃ¼dahale eden itfaiye erleri, yangÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede kontrol altÄ±na aldÄ±. Olayda can kaybÄ± ve yaralanan olmazken, kundaklama iddialarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Â Polis yangÄ±nla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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