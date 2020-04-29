BaÅŸkentte korkunÃ§ olay Merdivenlerde bÃ¶yle bulundu...

Olay, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda AltÄ±ndaÄŸ'dakiÂ Ulus MeydanÄ±'nda bulunanÂ 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±l Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda meydana geldi. Ã‡arÅŸÄ±nÄ±n merdivinlerinde bir erkeÄŸin oturur halde hareketsiz durduÄŸunu fark edenler durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi.Â Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince yapÄ±lan kontrolde bu kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi.

Polis ceset Ã¼zerinde kimlik tespiti iÃ§in inceleme yaptÄ±. Cesedin,Â Osman Y.'e ait olduÄŸu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, Osman Y.'nin, yÃ¼zÃ¼nde maskeÂ ve yanÄ±nda yemek kabÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â Osman Y.'nin cansÄ±z bedeni, kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§inÂ Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

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