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06.03.2020 - 10:00 | | AA

Son dakika haberi: Başkentte lüks villaya fuhuş operasyonu

Ankara'dan gelen son dakika haberlerine göre, Gölbaşı ilçesinde "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Son dakika haberi: Başkentte lüks villaya fuhuş operasyonu
Ankara'da lüks villada rezalet! Utanç verici baskın...
Ankara'da lüks villada rezalet! Utanç verici baskın...
Ankara'da lüks villada rezalet! Utanç verici baskın...
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Ankara Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi'nde lüks villada "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Villayı bir süre dışarıdan izleyen ekipler, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

 Düzenlenen operasyonda 5'i kadın 15 kişiyi gözaltına alan ekipler, şüphelilerden N.K, İ.S.B, K.K, A.U. ve D.S'yi fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk etti.

 Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberi: Başkentte lüks villaya fuhuş operasyonu

 

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