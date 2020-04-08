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08.04.2020 - 15:10 |

Başkent'te mezarlıklar ziyarete kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce, corona virüs tedbirleri kapsamında mezarlıkların geçici süreyle ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Başkent'te mezarlıklar ziyarete kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin günlük olarak devam ettiği belirtilerek, "Güvenliğiniz açısından, salgın tedbirleri kapsamında cenaze yakını haricinde tüm mezarlıklar geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır" denildi.

Başkentte mezarlıklar ziyarete kapatıldı

 

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