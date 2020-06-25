MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Başkentte olaylı gece! 2 yaralı var
ABONE OL
25.06.2020 - 01:32 | | DHA

Başkentte olaylı gece! 2 yaralı var

Başkentte alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi'nde, Gökhan E. ile Bedirhan Ş. ve Ömer Ş. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan E, silahla ateş ederek, Bedirhan Ş. ve Ömer Ş'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan Gökhan E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'da silahlı kavgaAnkara'da alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de drone destekli denetim! Tek tek durdurdular

İzmir'de drone destekli denetim! Tek tek durdurdular

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Başkentte olaylı gece! 2 yaralı var

Başkentte olaylı gece! 2 yaralı var

Sıradaki Haber