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09.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Başkentte rüşvet operasyonu: 40 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “ihaleye fesat karıştırıldığı” iddiasıyla yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı çıkarılan 47 şüpheliden 40’ı yakalanarak gözaltına alındı.

Başkentte rüşvet operasyonu: 40 gözaltı

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, Ankara Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettiği ileri sürülen 28 kişi hakkında ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, gerçekleştirilen teknik takip, iletişim dinlemesi işlemleri ile bilirkişi incelemeleri sonucunda şüphelilerin “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma” ile “rüşvet ve resmi belgede sahtecilik” suçlarını işledikleri yönünde kuvvetli deliller bulunduğu bildirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 47 kişiden 40’ının yakalandığı aktarıldı. 

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