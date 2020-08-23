23.08.2020 - 13:36 | | İHA
Başkent’te şüpheli paket alarmı!
Ankara Adliyesi ek hizmet binası karşısında bulunan şüpheli paket, polis ekiplerini harekete geçirdi. Fünyeyle patlatılan paketin boş olduğu anlaşıldı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Çankaya İlçesi Söğütözü Mahallesi’nde yer alan 2180. Cadde'de meydana geldi. Ankara Adliyesi ek hizmet binası karşısında bulunan bir anaokulunun dış duvarının dibinde bir kutunun olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Haber üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kutunun etrafını emniyet şeridiyle çevirdi. Ekipler, caddeyi de araç ve yaya geçişine kapattı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından şüpheli paket fünyeyle patlatıldı. Yapılan kontrolde paketin boş olduğu anlaşıldı.
87 model Doğan marka otomobilini 100 bin liraya satmadıKüçükçekmece’de oto lastiği işi yapan Mahmut Çınar, gözü gibi baktığı 1987 model Doğan marka otomobiline değer biçemiyor. Çınar, araba meraklılarının görmek için şehir dışından geldiği 33 yaşındaki aracını 100 bin TL’ye dahi satmadı.