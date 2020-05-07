MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Basketbol sahasında intihar
ABONE OL
07.05.2020 - 13:10 | | DHA

Basketbol sahasında intihar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Özkan E. (42), mahallede bulunan basketbol sahasındaki demirlere iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Basketbol sahasında intihar

Olay, saat 10.30 sıralarında, Melikgazi'ye bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden 3 ay önce çıktığı öğrenilen Özkan E., basketbol sahasının demirlerine iple kendisini astı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Özkan E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan E.'nin ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelerek, gözyaşı döktü. Özkan E.'nin cansız bedeni, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Özkan E.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Basketbol sahasında intihar

Amatör balıkçıdan olta şov! Dev Trança oltaya böyle takıldıMuğla'da Erdem Yalçınkaya isimli amatör balıkçı, arkadaşlarıyla çıktığı balık avında 95 metre derinlikten 13 kilo 890 gram ağırlığında dev trança yakaladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi I Maskede tavan fiyat 1 TL

Son dakika haberi I Maskede tavan fiyat 1 TL

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

Basketbol sahasında intihar

Basketbol sahasında intihar

Sıradaki Haber