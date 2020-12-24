Baskında yakalandılar, böyle kaçmaya çalıştılar!

Olay akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Polis, boş binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda polisi gören 3 kişi binanın çatı katından yan binada bulunan bir dairenin balkonuna atlayarak kaçmaya çalıştı.
Polis ekipleri kaçan kişileri kısa sürede yakaladı. 3 kişi gözaltına alınarak Şehit Polis Osman Çatana Polis Merkezine götürüldü. 3 kişinin kumar oynadıkları binada iskambil kağıtları, alkol şişeleri ve bir miktar para ele geçirildi. 3 kişiye toplam 12 bin 150 TL ceza kesildi.
İstanbul'da korkutan yangın! Yaşanan can pazarı kameraya yansıdıİstanbul Fatih'te bir apartmanda iddiaya göre çocukların devirdiği elektrik sobasından yangın çıktı. Apartmanı kaplayan dumandan 22 kişi etkilendi. Ekiplerin mahsur kalanları kurtarma anları saniye saniye kameraya yansıdı.