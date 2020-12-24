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24.12.2020 - 18:41 | | DHA

Baskında yakalandılar, böyle kaçmaya çalıştılar!

Düzce'de boş binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişi, polisi görünce çatıdan atlayarak yan binaya geçip, kaçmaya çalıştı. Polis, 3 kişiyi yakalayarak toplam 12 bin 150 TL ceza kesti

Olay akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Polis, boş binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda polisi gören 3 kişi binanın çatı katından yan binada bulunan bir dairenin balkonuna atlayarak kaçmaya çalıştı.

Baskında yakalandılar, böyle kaçmaya çalıştılar



Polis ekipleri kaçan kişileri kısa sürede yakaladı. 3 kişi gözaltına alınarak Şehit Polis Osman Çatana Polis Merkezine götürüldü. 3 kişinin kumar oynadıkları binada iskambil kağıtları, alkol şişeleri ve bir miktar para ele geçirildi. 3 kişiye toplam 12 bin 150 TL ceza kesildi. 

 

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