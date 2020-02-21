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21.02.2020 - 15:40 | | AA

Başörtülü kızlara saldıran kadın hakkında karar çıktı

Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Başörtülü kızlara saldıran kadın hakkında karar çıktı

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Semahat Yolcu katılmadı. Müdahiller Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce'nin çok sayıda avukatla birlikte hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ise avukat Hatice Boz temsil etti.

Duruşmada, sanık Semahat Yolcu'nun, avukatınca tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine celse arasında tahliye edildiği belirtildi.

Söz alan sanık Semahat Yolcu'nun avukatı, müvekkiliyle görüşemediği için savunma hazırlayamadığını belirterek, Yolcu hakkında lehe hükümlerin uygulanmasını ve beraat kararı verilmesini talep etti.

Müdahil kadınların avukatlarından Neslihan Evci, sanığın yargılanma süresince herhangi bir pişmanlık göstermediğini belirterek, en üst sınırdan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Semahat Yolcu'nun, iki müdahile karşı "yaralama" suçundan 3 ay 10 gün, zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 6 ay 7 gün, "hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 7 gün ve "inanç, düşünce kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 2 yıl 9 ay 24 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanığa verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasını, 5 yıllık denetim şartıyla geri bıraktı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Kasım 2019'da, müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce, Kemeraltı Caddesi'nde Selanik Pasajı civarında yürüdükleri sırada meydana gelen olayda, sanık Semahat Yolcu'nun, Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sol omuz kısmına vurduğu belirtilmişti.

Sanığın, müştekilere yönelik hakaret ve küfür ettiği, tehdit içeren beyanlarda bulunduğu ifade edilen iddianamede, müştekilerin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Yolcu'nun ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'', ''hakaret'', ''tehdit'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

 

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