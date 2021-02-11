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11.02.2021 - 12:50 |

Başörtülü öğrencilere saldırmıştı! Öğrenciler affetti ama mahkeme affetmedi

İstanbul Karaköy'de başörtülü iki üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Semahat Yolcu bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada müşteki üniversite öğrencileri Yolcu’yu affettiklerini söyleyerek şikayetlerinden vazgeçti. Ancak mahkeme Yolcu’yu 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Başörtülü öğrencilere saldırmıştı! Öğrenciler affetti ama mahkeme affetmedi

Damla GÜLER / İSTANBUL

İstanbul Karaköy’de 15 Kasım 2020’de kaldırımda yürüyen Semahat Yolcu karşı yönden gelen üniversite öğrencileri Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce’ye saldırarak başörtülerini çıkarmaya çalışarak ve hakaret etmişti. Olayın ardından tutuklanan Yolcu İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Verilen cezanın bozulmasının ardından Semahat Yolcu’nun İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanık Semahat Yolcu ile müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce avukatlarıyla katıldı.

“ŞUURSUZCA BİR HAREKETTİ”

Duruşmada müştekiler Yerlikaya ve İnce şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtti. Söz alan avukatları ise, “Saldırı ağır bir eylem olsa da sanığın pişmanlığın üzerine müşfik bir tavırla onu affetmek inancımızın gereğidir” dedi. Söz verilen sanık Semahat Yolcu ise, “Şahsıma yakışmayan bir davranıştı. Kesinlikle inançlarına yönelik bir düşüncem yoktu. Şuursuzca yapılan bir hareketti. Tekrar özür dilerim” dedi.

1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirterek, şikayete bağlı olan suçlar olan, “yaralama” ve “hakaret” suçlarından dosyanın düşmesine karar verdi. Ancak mahkeme şikayete bağlı olmayan, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi” ve “tehdit” suçlarından 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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