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17.03.2020 - 17:38 | | DHA

Başsavcılıktan 'Edirne Cezaevi'nde karantina' iddiasına yalanlama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlülerin Covid-19 salgını dolayısıyla karantinaya alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başsavcılıktan 'Edirne Cezaevi'nde karantina' iddiasına yalanlama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan, Edirne Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlülerin Covid-19 salgını dolayısıyla karantinaya alındığı yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'müzün talimatı gereği, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde bulunan tüm ceza infaz kurumlarında da Covid- 19 salgını kapsamında gerekli olan tüm tedbirler en üst düzeyde alınmıştır. Ceza infaz kurumlarımızda Covid-19 şüphesi bulunan ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlümüz/tutuklumuz bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ve paylaşımların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

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