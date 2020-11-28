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28.11.2020 - 23:28 | | DHA

Bataklığa saplanan eşeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Konya''da, su bulunmayan kanaldaki bataklığa saplanan eşek, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince kurtarılıp, doğaya bırakıldı.

Bataklığa saplanan eşeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Olay, akşam saatlerinde Yarma Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Köpeklerin saldırısından kaçarken indiği su bulunmayan kanaldaki bataklığa saplanan eşeği fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

Bataklığa saplanan eşeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu




İhbar üzerin belirtilen adrese giden Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu eşek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen sahipsiz eşek, doğaya bırakıldı.  

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