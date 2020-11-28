Bataklığa saplanan eşeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Olay, akşam saatlerinde Yarma Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Köpeklerin saldırısından kaçarken indiği su bulunmayan kanaldaki bataklığa saplanan eşeği fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerin belirtilen adrese giden Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu eşek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen sahipsiz eşek, doğaya bırakıldı.
Olay, akşam saatlerinde Yarma Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Köpeklerin saldırısından kaçarken indiği su bulunmayan kanaldaki bataklığa saplanan eşeği fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi.