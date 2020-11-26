MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Batan teknedeki 19 göçmen son anda kurtarıldı
ABONE OL
26.11.2020 - 01:57 | | AA

Batan teknedeki 19 göçmen son anda kurtarıldı

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında batmak üzere olan fiber tekne içerisinde 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Teknede bulunan ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Batan teknedeki 19 göçmen son anda kurtarıldı

Anamur ilçesine bağlı Yakacık açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler bulunan fiber teknenin yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenerek su aldığı ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, bölgeye doğru hareket etti. Tekne içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan göçmenler karaya çıkartıldı.

Amasya'da trafik kazasıAmasya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzman isimden korkutan açıklama: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir

Uzman isimden korkutan açıklama: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Akılalmaz kaza! Araçtan fırladı, kendini çatıda buldu

Akılalmaz kaza! Araçtan fırladı, kendini çatıda buldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet