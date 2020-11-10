10.11.2020 - 15:10 | | DHA
Batman'da 1 ayda 236 çocuk kayboldu!
Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nce ekim ayında kayıp 236 çocuktan 235'i bulunarak, ailelerine teslim edildi. Bir çocuğu arama çalışmaları devam ederken, çocuklarını dilendiren 38 aileye toplam 7 bin 106 TL ceza uygulandı. 16 çocuk ise Sevgi Evi'ne yerleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, ekim ayında suçun önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla bir dizi çalışmaya imza attı.
Çalışmalar kapsamında, suça sürüklenen veya suçtan mağdur olan 16 çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evi'ne yerleştirildi.
İstismara açık şekilde sokaklar ile kavşaklarda çalıştırılan ya da dilendirilen 38 çocuğun ailelerine toplam 7 bin 106 TL ceza uygulandı.
Kayıp ihbarı verilen 236 çocuktan 235'i bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.