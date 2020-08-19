19.08.2020 - 10:48 | | DHA
Batman'da 17 ev karantinaya alındı
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bazı köylerde bulunan 17 ev, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.
Gercüş ilçe merkezine bağlı bazı köylerdeki 17 evde, koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle karantina uygulaması başlatıldı. Gercüş İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vakaların tespit edildiği 17 ev, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Evlere 14 gün boyunca giriş ve çıkışlar yasaklandı. Filyasyon ekipleri de evlerde oturan herkese test uygulamaya başladı.
Akrabasını uyuşturucudan ihbar edince pişman olup kendini yaktıSamsun'da bir kişi sabah saatlerinde otobüs terminalinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Ağır yaralanan gencin akrabasını uyuşturucu suçundan ihbar edince öldürülme korkusuyla girdiği bunalım sonucu kendini yaktığı ortaya çıktı. Kendini yakan gencin alev topu içinde koşması ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.