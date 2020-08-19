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19.08.2020 - 10:58 | | DHA

Batman'da 17 ev, karantinaya alındı

Batman Gercüş ilçesine bağlı bazı köylerde bulunan 17 ev, corona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.

Batman'da 17 ev, karantinaya alındı

Batman Gercüş ilçe merkezine bağlı bazı köylerdeki 17 evde, koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle karantina uygulaması başlatıldı.

Gercüş İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vakaların tespit edildiği 17 ev, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı.

Evlere 14 gün boyunca giriş ve çıkışlar yasaklandı. Filyasyon ekipleri de evlerde oturan herkese test uygulamaya başladı.

Yine bankta uyuyan şahsın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandıGeçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalışan şahıs yine aynı yerde başka bir vatandaşın cüzdanını güpegündüz çalmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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