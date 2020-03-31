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31.03.2020 - 17:18 | | DHA

Batman'da 3 adres ve 1 köy karantinaya alındı!

Batman’ın Sason ilçe merkezinde 3 adres ile Altıdere köyü, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Batman'da 3 adres ve 1 köy karantinaya alındı!

Sason merkeze bağlı Yeşilova, Yıldızlar ve Tekinler mahallesindeki 3 adres ve Altıdere köyü, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, belirlenen adreslerde corona virüs salgının kontrolü amacıyla karantina sürecinin başlatıldığı kaydedilerek, "İlçemiz Altıdere köyünde ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste corona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Karantinaya alınan adreslerde, polis ekiplerince önlem alındığı gözlendi.

 

 

Pazarcının lahana maskeli corona virüs önlemi gülümsettiBahçelievler’de kurulan bir semt pazarında bir pazarcının corona virüse karşı lahanadan yaptığı maske ile önlem alması görenleri gülümsetti. Öte yandan zabıta ekiplerinin yasağı delerek pazara gelen çocukları pazarın dışarı çıkartmasına vatandaşlar alkış yaparak destek verdi. Çocuklar ise yasaktan haberlerinin olmadığını söyledi.
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