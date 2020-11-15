Batman’da 7 kilo esrar ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarda, Kısmet Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada, 6 kilo 788 gram kubar, 732 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.