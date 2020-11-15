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15.11.2020 - 13:44 | | İHA

Batman’da 7 kilo esrar ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir evde yapılan aramada 6 kilo 788 gram kubar esrar ve 732 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Batman’da 7 kilo esrar ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarda, Kısmet Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada, 6 kilo 788 gram kubar, 732 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Çengelköy'de camide yangın! Ekipler sevk edildiGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Çengelköy'de bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayla ilgili İstanbul Valiliği yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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