Batman'da bir köy karantinaya alındı!

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların korunması amacıyla Ortaca köyünün karantinaya alındığı bildirildi.
Köy ile ev giriş çıkışlarının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Sultangazi'deki kaza anı kameradaSultangazi'de sürücüsünün makas atmaya çalıştığı otomobil, emniyet şeridinde ikaz lambaları açık şekilde bekleyen başka bir otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.