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07.11.2020 - 14:07 | | DHA

Batman'da gıda zehirlenmesi; 1 kişi öldü, 2 kişi tedaviye alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi tedaviye alındı.

Batman'da gıda zehirlenmesi; 1 kişi öldü, 2 kişi tedaviye alındı

Olay, gece saatlerinde Gercüş'e bağlı Yassıca köyünde meydana geldi. Yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan Adil Akburak (51), eşi Fahriye (55) ve engelli oğlu Savaş Akburak, Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen aileden Fahriye Akburak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Fahriye Akburak'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İncelenmek üzere ailenin yediği yemeklerden numune alındı.

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
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