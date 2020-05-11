MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Batman'da PKK'lılara ait 2 sığınak imha edildi
ABONE OL
11.05.2020 - 20:49 | | DHA

Batman'da PKK'lılara ait 2 sığınak imha edildi

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat bulunan 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Batman'da PKK'lılara ait 2 sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında yer alan Gömük alanında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-4 Gömük Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

Güvenlik güçlerince sığınakta yapılan aramada 1 adet Bixi tüfeği, 200 adet Bixi tüfeğine ait mühimmat, değişik çapta 130 mermi, 2 adet 5 kiloluk kap içerine hazırlanmış amonyum nitratlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 kilo amonyum nitrat, 70 metre elektrik kablosu, 3 telsiz, 3 elektrikli fünye, 30 metre infilaklı fitil, 10 pil, 1 el yapımı patlayıcı anahtar düzeneği, akımölçer, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.  

Güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise imha edildi.

 

Yumruklu saldırı kameradaTrabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Ali Teketaş, bir kadın personelin eşinin yumruklu saldırısına uğradı. Teketaş'ın şikayetçi olduğu saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Bakan Koca 'tedbirlere uyarsak' diyerek açıkladı! İşte son durum

Son dakika | Bakan Koca 'tedbirlere uyarsak' diyerek açıkladı! İşte son durum

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bu yaz denize girilebilecek mi?

İSKİ'ye 250 milyon lira borçlanma yetkisi verildi

İSKİ'ye 250 milyon lira borçlanma yetkisi verildi

Sıradaki Haber