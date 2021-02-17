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17.02.2021 - 16:06 | | AA

Batman'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişiye gözaltı

Batman Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Batman'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişiye gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettiği, örgüt mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, örgüte finans ve malzeme temin ettiği tespit edilen iki zanlı yakalandı.

Sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda da 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte kimlik kartı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda yasak yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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