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19.07.2020 - 12:25 | | DHA

Batman'da yolcu minibüsü devrildi: 12 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde yolcu taşıyan minibüsün, sürücünün kontrolünde çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7'si çocuk 12 kişi yaralandı.

Batman'da yolcu minibüsü devrildi: 12 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz köyü mevkisinde meydana geldi. Hidayet Adıbelli'nin (36) kullandığı, Batman'dan Mardin'e yolcu taşıyan 72 DU 021 plakalı minibüs, sürücüsün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte 7'si çocuk 12 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Yaralılar, ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu, bu nedenle Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

 

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