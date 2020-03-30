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30.03.2020 - 13:34 | | AA

Bayburt'ta 2 köy karantinaya alındı

Bayburt merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt'ta 2 köy karantinaya alındı

Bayburt Valiliğinin internet sitesinden yapılan duyuruda, merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köylerinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.

Sokak ortasında ‘Erik Dalı'yla destek verdiler, sosyal mesafeyi unuttularAntalya’da bir grup vatandaş, corona virüsü vak'alarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek vermek yerine araçlarından açtığı son ses müzikle sokak ortasında oynayarak destek verdi. Sosyal mesafelerini zaman zaman korumadığı gözlenen grubun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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