28.05.2020 - 17:01 | | DHA
Baygın kişi ambulansla hastaneye, bisikleti evine götürüldü!
Çorum’da bisikleti ile gezintiye çıkan Fehmi Metin (44) baygın halde bulununca sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bir polis memuru ise Metin'in bisikletini sürerek, evine götürdü.
Çevreyolu Osmancık Caddesi üzerinde bulunan köprü altında yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Fehmi Metin olduğu belirlenen kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekibi Fehmi Metin'in bisikletini polis otosu ile evine götürmek istedi. Ancak bisiklet araca sığmadı. Bunun üzerine bir polis memuru Metin'in bisikletini sürerek, evine götürdü.
Her yerde gök taşı arıyorlarTürkiye'nin değişik bölgelerinde olduğu gibi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de görülen ışık hüzmesinin meteor olabileceği düşüncesiyle ilçede bazı vatandaşlar, geceden beri arama yapıyor. Vatandaşlar buldukları siyah taşları meteor olabileceği düşüncesiyle alarak, satmayı planlıyor.