17.11.2020 - 19:36 | | DHA
Bayındır Belediye Başkanı Demirezen'in Koronavirüs testi pozitif çıktı
İzmir'in Bayındır İlçe Belediye Başkanı Uğur Demirezen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Demirezen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim bugün vücut kırgınlığım üzerine kıymetli doktorlarımızın eşliğinde yaptırmış olduğumuz Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık ekiplerimizin kontrolünde tedavim evde başladı. Şu an ciddi bir sıkıntım yok. Bu süreçte cefakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Rabbim, tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladıKabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi. Erdoğan, "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." ifadelerini kullandı