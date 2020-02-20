Bayrağa ‘asılmış adam’ figürü çizen 6 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu Kabataş İskelesi’nde bulunan reklam panosunda bulunan Devrim Erbil’e ait resime kimliği belirsiz kişilerce geçtiğimiz gün sprey boya ile “Asılmış adam” silüeti çizilmiş ve tepki toplayan olay sosyal medyada gündem olmuştu.

Resmin orjinalindeki ay üzerine ip eklenen ve hilal üzerine asılmış bir kişinin çenesi oturtulan silüet üzerine polis tarafından yapılan çalışmalarda güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Orjinalinde Beyoğlu ve tarihi yarımada da yer alan, sol üst köşesinde “Ay-yıldız” bulunan ve kırmızı rengiyle Türk Bayrağına benzetilmiş esere eklenen silüeti çizen şüpheli şahsın Mehmet B. olduğu tespit edildi.

İkamet adresine yapılan baskınla gözaltın alınan Mehmet B.’nin ifadesi doğrultusunda olayda kendisine yardım eden Ömürcan İ., İsmail Can N, Nisa Firdevs G, ve İngiltere-Türkiye çifte vatandaşı olan Anthony Kaya K. isimli şahıslarda Beşiktaş Sinanpaşa mahallesinde kaldıkları adreslerde gözaltına alındı. Diğer bir şüpheli Ata U. ise emniyete giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan Mehmet B. ve arkadaşlarının adreslerinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan, 1 baret, 1 kamera, 3 sprey boya, 1 el feneri ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mehmet B.’nin “Uyuşturucu Madde Bulundurmak”tan 5 ve “Darp” konularından olmak üzere 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Haklarında “Türk Bayrağını Alenen Aşağılamak” suçundan işlem yapılan şüphelilerden Ömürcan İ. Hakkında sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiğinin belirlendiği ve şüpheli hakkında ayrıca bu suçtan da işlem yapıldığı öğrenildi.