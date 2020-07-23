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23.07.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Bayram harçlıkları otizmli çocuklara

Tohum Otizm Vakfı, otizmli çocukların eğitimi için Kurban Bayramı öncesinde “EnDeğerliHarçlık” kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında TOHUM yazıp 5290’a SMS atan herkes, Tohum Otizm Vakfı’na 10 TL bayram harçlığı bağışlayacak.

Bayram harçlıkları otizmli çocuklara

Tohum Otizm Vakfı tarafından 4129Grey desteğiyle hayata geçirilen #EnDeğerliHarçlık kampanyası, bayram harçlıklarını otizmli çocukların tek tedavileri olan özel eğitime dönüştürecek.

Yüzleri gülecek

Kurban bayramında Tohum Otizm Vakfı’nda okuyan otizmli çocuklar için bağışlanan harçlıklar ile otizmli çocukların yüzleri bir gün değil, bir ömür gülecek. TOHUM yazıp 5290’a SMS atarak 10 TL harçlık bağışlayabilir, bu bayramı otizmli çocukların bayramı yapabilirsiniz.

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