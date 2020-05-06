Bayram ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2020?

Üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayının ortasına yaklaşılıyor. Ramazan ayının sonunda gelecek Ramazan Bayramı ile ilgili araştırmalar ise başladı. Bayramın ne zaman olacağı ve tatilin kaç yapılacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile bayramın tarihi belli oldu. Peki bayram ayın kaçında, ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

Yukarıda yer alan tarihlerde bayram tatili olması bekleniyor.Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

RAMAZAN BAYRAMI

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.