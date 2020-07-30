Bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı öncesinde 81 ilde 162 bin 832 emniyet ve jandarma birimlerinden oluşan trafik ekipleri denetimlerine başladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürünün de bayram süresince sahada olacağı öğrenildi. Memleketlerine gitmek için erken yola çıkanlar ise yollarda yoğunluk oluşturdu. Bayram alışverişine çıkanlar çarşı ve pazarlarda izdihama neden olurken, çoğunluğun koronavirüs tedbirlerine aldırış etmediği görüldü.



Bayramda ücretsiz



Koronavirüs önlemleri kapsamında “Ankara-İstanbul-Ankara” hattında ek YHT seferleri düzenleneceği, Marmaray ve Başkentray’ın da bayram boyunca ücretsiz olacağı kaydedildi.



İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği talimat ile bayram süresince vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına yoğun trafik tedbirleri planlandı. Bu kapsamda genel hizmet birimlerinden takviye alınmak suretiyle toplam 77 bin 545 trafik ekibinde görevli 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli mesai yapmaya başladı.



Ayrıca merkezden 44 farklı il güzergâhına 268, 67 ilden 61 farklı il güzergahına 450 olmak üzere toplam 718 sivil personel tarafından yolcu otobüsleri habersiz olarak denetlenecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Muğla, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Kocaeli, Manisa, Mersin ve buralara komşu illerde 89 saat helikopterle, 74 ilde ise 1233 saat drone ile denetim yapılacak.



Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları da tedbirleri yerinde incelemek üzere yollarda olacak.



Geçici olarak açıldı



Bayram tatili nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile Anadolu Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı arası, geçici olarak kullanıma açıldı. Memleketlerine gitmek için erken yola çıkan vatandaşlar ise yoğunluğa neden oldu. Tatilcilerin, İstanbul’dan turizm merkezlerine gitmek için feribotlarla geçişlerinden dolayı Bandırma’da yoğunluk yaşandı. Bandırma ile Erdek arasında araçlar uzun kuyruklar oluştururken, Yenikapı-Bandırma hattına da ek seferler konuldu.







Kurban Bayramı’nı il dışında geçirmek isteyenler trafik yoğunluğuna neden oldu. 17.30 itibariyle İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 50’ye ulaştı.