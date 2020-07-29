Bayramda 3 büyük ilde yağış beklenmiyor

Bayramın birinci günü, kuzeydoğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde az bulut ve açıklık bekleniyor. Bayramın ikinci günü, kuzey kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Yağışların, Rize ve Artvin ile Trabzon’un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Bayramın üçüncü ve dördüncü günleri ise ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Kurban Bayramı’nda Ankara, İstanbul ve İzmir’de ise yağış beklenmiyor.