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25.05.2020 - 09:35 | | İHA

Bayramda hava almaya çıkan 3 gence 9 bin TL ceza!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayramda hava almaya çıktıklarını söyleyen 3 genç toplam 9 bin TL ceza yemekten kurtulamadı.

Bayramda hava almaya çıkan 3 gence 9 bin TL ceza!

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayanlara cezalar kesilmeye devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde 3 genç hava almaya çıkınca her birine 3 bin 182 TL para cezası kesildi. Devriye gezen polislerin kontrollerine takılan 3 genç cezaların ardından evlerine gönderildi.

Basın mensuplarının görüntü almasına da tepki gösteren bir genci polis ekipleri uyararak sakinleştirdi.

YHT bileti alırken dikkat! HES kodu nasıl alınır?Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin nasıl alınacağına dair anlatım videosu paylaştı. Buna göre, YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak.
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