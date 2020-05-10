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10.05.2020 - 18:25 |

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı, 9 günlük yasak ilan edildi mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar şimdiden 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor ve sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı, 9 günlük yasak ilan edildi mi?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olarak kutlanacak. 19 Mayıs tarihi bu sene Salı gününe denk gelmesi sebebiyle ülkemizde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının dört gün olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. 16,17,18 19 Mayıs tarihlerinde dört gün sürecek bir sokağa çıkma yasağı uygulamasının hayata geçirilmesi beklense de henüz resmi bir açıklama yapılmadı

9 GÜNLÜK YASAK OLACAK MI?

Hürriyet’ten Gizem Karakış ve Meltem Özgenç’in haberine göre, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor. Buna göre 16-19 Mayıs ve Ramazan Bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması öngörülüyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı’nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı’nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı

Muciz kurtuluş kameradaİstanbul bugün öğle saatlerinde ilginç bir intihar girişimine sahne oldu. 35 yaşlarında erkek bir şahıs 64 metre yükseklikteki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden denize atladı. Atladığı sudan çıktığı anda baş ucunda şans eseri Deniz Şube'nin dalgıçlarını bulan Sezgin D. isimli şahıs hastanede tedavi altına alındı.
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