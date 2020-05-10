Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı, 9 günlük yasak ilan edildi mi?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olarak kutlanacak. 19 Mayıs tarihi bu sene Salı gününe denk gelmesi sebebiyle ülkemizde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının dört gün olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. 16,17,18 19 Mayıs tarihlerinde dört gün sürecek bir sokağa çıkma yasağı uygulamasının hayata geçirilmesi beklense de henüz resmi bir açıklama yapılmadı



9 GÜNLÜK YASAK OLACAK MI?

Hürriyet’ten Gizem Karakış ve Meltem Özgenç’in haberine göre, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor. Buna göre 16-19 Mayıs ve Ramazan Bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması öngörülüyor.



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Ramazan Bayramı’nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı’nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı