Bayram'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı! - 2020 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün?

Koronavirüs önlemleri sebebiyle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Konuyla ilgili olarak gözler bu kez Kurban Bayramı'nda yasak olup olmayacağına çevrildi. Konuya dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar yaptı...



KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020