Bayramda yasak olacak mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı! - Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı...

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ramazan Bayramı'nı gönlümüzce idrak edememiştik. 24-25-26 Mayıs tarihlerine gelen bayram en sıkı tedbirlerle buruk geçti.

Birinci gruptaki tedbirler

- Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.

- Müşteri satıcı arasında el sıkışma usulü pazarlık yapılmamalıdır.

- 65 yaş üstü ve kronik hastalar hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalıdır.

- Kurbanlar belirlenen yerlerde kesilmelidir.

- Kesim tercihen işin ehli tarafından en az katılımla yapılmalıdır.

- Maske mesafe el temizliğine dikkat edilmelidir.

Kurban Bayramı öncesi yasak haberleri peş peşe geldi!

İkinci gruptaki önlemler namazla ilgilidir.

- Cuma ve Bayram namazlarında şu tedbirlere uyulmalıdır:

- Bayram namazı ve cuma namazı sırasında kurallara uyulmalı.

- Abdeste cami şadırvanında alınmamalı, evde alınmalıdır. Aksi halde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

- Maske ve sosyal mesafe kritik kuraldır. saflarda yan yana gelen iki kişi aralarına boşluk bırakmalıdır. Cami içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

- Vaaz ve namaz süreleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır.

- Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır.

Üçüncü gruptaki tedbirler

- 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik hastalar, lütfen bayram namazına gitmesin.

- Mezar ziyaretleri kalabalık ihtimali varsa mutlaka arife ve bayram sonrasına ertelenmelidir.

- Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir. Bayramlaşmalar mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalıdır.

- Bugüne kadar uyduğumuz kuralları terk edersek, karşılaşacağımız sonuçlar tahmin edilebilir.

- Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalı, el öpmek veya öptürmek, tokalaşmak, sarılmak bir sonraki bayrama ertelenmeli.

'11 Haziran'da olduğu gibi...'