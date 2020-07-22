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22.07.2020 - 20:51 |

Bayramda yasak var mı? - 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2020 Kurban Bayramı için heyecan dorukta. İslam aleminin meraklı beklediği mübarek günler öncesi; koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlar, bu bayramda da herhangi bir yasak var mı diye araştırma yapıyor. İşte hem bu konuya dair son durum hem de 2020 Kurban Bayramı tarihleri...

Bayramda yasak var mı? - 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Yurdumuzdaki milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği 2020 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 30 Temmuz Arefe günüyle başlayacak bayram öncesi vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. İşte konuyla ilgili son durum...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise 30 Temmuz tarihinde eda edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Bayram tatilinin Cuma gününe denk geliyor olması nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması beklenmiyor.

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre: Konu kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (22 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti.
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